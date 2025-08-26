«Байер» объявил о подписании контракта с пятикратным победителем ЛЧ Лукасом Васкесом

Леверкузенский «Байер» на странице в социальной сети X объявил о подписании контракта с 34-летним правым защитником Лукасом Васкесом. Трудовое соглашение с испанским футболистом рассчитано до 2027 года.

Васкес является выпускником академии мадридского «Реала». В составе основной команды «сливочных» он принял участие в 402 матчах во всех турнирах, в которых отметился 38 голами и 73 результативными передачами. Выступая за испанский гранд, Васкес пять раз выигрывал Лигу чемпионов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

