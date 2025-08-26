Скидки
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Дуглас Сантос принял вызов сборной Бразилии

Технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, сообщил, что футболист принял вызов сборной Бразилии.

«Конечно, Дуглас принял вызов сборной Бразилии и прилетит в расположение команды. Ещё никто в истории не отказывал Бразилии», — сказал Фрейтас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Отметим, что Сантос, который ранее получил гражданство Российской Федерации, снова станет легионером в Мир РПЛ, если сыграет за «селесао».

В сентябре сборная Бразилии сразится с национальными командами Чили и Боливии в рамках отборочного раунда к чемпионату мира — 2026.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

