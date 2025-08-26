Скидки
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Комментатор «Окко» Абба: велика вероятность, что «Будё» и Хайкин впервые сыграют в ЛЧ

Аудио-версия:
Комментатор «Окко» Лионель Абба поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026 между австрийским «Штурмом» и норвежским клубом «Будё-Глимт».

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Не начался
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
«Сегодня состоится ответный матч последнего этапа квалификации в Лигу чемпионов между австрийским «Штурмом» и норвежским «Будё-Глимт». В Норвегии первая встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу «Будё-Глимт». Такое результат оставляет мало шансов для «Штурма».

К сожалению для «Штурма» и российских зрителей, в этом матче не сыграет Даниил Худяков — у него повреждение. Зато с большой долей вероятности сыграет Никита Хайкин. Несмотря на счёт 5:0 в первой встрече, «Будё-Глимт» нужно доделать свою работу. У «Штурма» очень маленький шанс, чтобы обойти «Будё-Глимт» в этом противостоянии. У австрийского клуба вся надежда на Отара Китеишвили — атакующего полузащитника, у которого в нынешнем сезоне пять мячей во всех турнирах.

В чём ещё заключается шанс «Штурма»? «Будё» уступил в последних четырёх выездных матчах в еврокубках. Можно попробовать этим воспользоваться, но было мало историй, когда в последней встрече квалификации команда отыгрывалась со счёта 0:5. Велика вероятность, что «Будё-Глимт» впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов. Также впервые в общем этапе Лиги чемпионов для себя сыграет Никита Хайкин. Встреча должна получиться открытой, потому что австрийцам терять нечего. «Будё-Глимт» будет пользоваться пространством и стараться забить ещё и ещё. Должно получиться большое количество голов. Например, Каспер Хёг, нападающий «Будё», может забить ещё несколько мячей», — сказал Абба в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

