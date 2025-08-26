Скидки
Дембеле рассказал, какой совет ему дал Месси для осуществления своих целей

Дембеле рассказал, какой совет ему дал Месси для осуществления своих целей
Бывший вингер «Барселоны» Усман Дембеле, ныне выступающий в «ПСЖ», рассказал о влиянии на него экс-нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси.

«Лео Месси посоветовал мне быть серьёзным, если я хочу осуществить свои мечты. После этого я начал наблюдать за его действиями на поле и учиться у него.

Месси всегда был моим любимым футболистом. Именно благодаря ему я полюбил «Барсу». Играть с Иньестой в его последний год [в «Барселоне»] и Лионелем Месси было невероятно!» — приводит слова Дембеле Pubity Sport со ссылкой на FourFourTwo на странице в социальной сети X.

Месси находился в системе «Барселоны» с 2000 по 2021 год. Дембеле играл за каталонский клуб с 2017 по 2023 год.

