«Штурм» — «Будё-Глимт»: онлайн-трансляция матча ЛЧ-2025/2026 начнётся в 22:00

Сегодня, 26 августа, состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между футбольными клубами «Штурм» (Австрия) и «Будё-Глимт» (Норвегия). Игра пройдёт на стадионе «Меркур Арена» (Грац, Австрия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляция матча.

Первая встреча между командами завершилась со счётом 5:0 в пользу «Будё-Глимт».

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале минувшего розыгрыша соревнования команда Луиса Энрике встречалась с миланским «Интером». Парижский клуб одержал разгромную победу со счётом 5:0.

