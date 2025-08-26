Скидки
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Штурм — Будё-Глимт: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 2025/2026 начнётся в 22:00

«Штурм» — «Будё-Глимт»: онлайн-трансляция матча ЛЧ-2025/2026 начнётся в 22:00
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 августа, состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между футбольными клубами «Штурм» (Австрия) и «Будё-Глимт» (Норвегия). Игра пройдёт на стадионе «Меркур Арена» (Грац, Австрия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляция матча.

Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Штурм» — «Будё-Глимт» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Не начался
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Первая встреча между командами завершилась со счётом 5:0 в пользу «Будё-Глимт».

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале минувшего розыгрыша соревнования команда Луиса Энрике встречалась с миланским «Интером». Парижский клуб одержал разгромную победу со счётом 5:0.

Календарь Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная сетка Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
