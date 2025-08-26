«Оренбург» — «Зенит»: Татаев сократил отставание хозяев в счёте на 33-й минуте

В эти минуты идёт матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Оренбург» и «Зенит». Игра проходит на стадионе «Газовик» (Оренбург). В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Цыганок (Владивосток). На данный момент счёт 3:2 в пользу команды гостей. В прямом эфире игру показывает телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Алексей Татаев сократил отставание «Оренбурга» в счёте на 33-й минуте. Ранее, на второй минуте, Максим Глушенков открыл счёт в этой игре и вывел петербуржцев вперёд. Александр Ерохин удвоил преимущество сине-бело-голубых на 12-й минуте. Дуглас Сантос на 22-й минуте забил третий мяч гостей. Владан Бубанья на 24-й минуте отыграл один мяч.

После двух туров в группе А лидирует «Зенит», набравший шесть очков. «Рубин» занимает второе место, «Оренбург» — на третьей строчке. Замыкает таблицу квартета «Ахмат».

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы одолели «Ростов», а этим летом взяли Суперкубок страны.