Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тьерри Анри высказался о желании Александера Исака покинуть «Ньюкасл»

Тьерри Анри высказался о желании Александера Исака покинуть «Ньюкасл»
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный французский футболист Тьерри Анри прокомментировал ситуацию с нападающим «Ньюкасла» Александером Исаком, который отказался играть за клуб и требует трансфер.

«Думаю, судя по тому, как он играл в прошлом сезоне, он может бороться с Холандом. И по тому, как он играл год назад, я думаю, он один из лучших, если не лучший нападающий в лиге на данный момент. Именно поэтому люди в «Ньюкасле» расстроены – они вот-вот потеряют едва ли не лучшего нападающего лиги.

Думаю, он отличный форвард, если оценивать, что он может дать с мячом и без мяча, как он завершает атаки. В такой ситуации, когда у вас есть игрок и он хочет уйти, люди расстраиваются, потому что он хорош. Если игрок не слишком хорош и клуб хочет его ухода, я не вижу, чтобы кто-то плакал по нему. Так что я могу понять и фанатов, и клуб, и самого футболиста.

Вы всегда ставите себя на место игрока, люди могут не понять, когда вы не приходите на тренировку. Это очень, очень трудно понять. Возможно, «Ньюкасл» что-то сказал ему, он что-то сказал, «Ньюкасл» ответил… Всего мы никогда не узнаем. Всё, что я могу сказать: нельзя доводить до того, что вы отказываетесь тренироваться.

Думаю, в идеальном мире для всех было бы лучше, если бы он смог уйти. При этом я верю, что, когда кто-то совершает ошибку, если это считают ошибкой в раздевалке, можно двигаться дальше, если он извинится. Если он продолжит забивать и играть на том же уровне, что и в прошлом сезоне, фанаты «Ньюкасла» будут довольны», – сказал Анри в эфире Sky Sports.

Напомним, ранее форвард публично заявил, что «сороки» нарушили обещания, связанные с его возможным уходом. СМИ сообщали, что Исак настроен перейти в «Ливерпуль», который проявляет интерес к 25-летнему игроку.

Материалы по теме
Стало известно условие, при котором Исак может смягчить позицию по отношению к «Ньюкаслу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android