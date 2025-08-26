Тьерри Анри высказался о желании Александера Исака покинуть «Ньюкасл»

Легендарный французский футболист Тьерри Анри прокомментировал ситуацию с нападающим «Ньюкасла» Александером Исаком, который отказался играть за клуб и требует трансфер.

«Думаю, судя по тому, как он играл в прошлом сезоне, он может бороться с Холандом. И по тому, как он играл год назад, я думаю, он один из лучших, если не лучший нападающий в лиге на данный момент. Именно поэтому люди в «Ньюкасле» расстроены – они вот-вот потеряют едва ли не лучшего нападающего лиги.

Думаю, он отличный форвард, если оценивать, что он может дать с мячом и без мяча, как он завершает атаки. В такой ситуации, когда у вас есть игрок и он хочет уйти, люди расстраиваются, потому что он хорош. Если игрок не слишком хорош и клуб хочет его ухода, я не вижу, чтобы кто-то плакал по нему. Так что я могу понять и фанатов, и клуб, и самого футболиста.

Вы всегда ставите себя на место игрока, люди могут не понять, когда вы не приходите на тренировку. Это очень, очень трудно понять. Возможно, «Ньюкасл» что-то сказал ему, он что-то сказал, «Ньюкасл» ответил… Всего мы никогда не узнаем. Всё, что я могу сказать: нельзя доводить до того, что вы отказываетесь тренироваться.

Думаю, в идеальном мире для всех было бы лучше, если бы он смог уйти. При этом я верю, что, когда кто-то совершает ошибку, если это считают ошибкой в раздевалке, можно двигаться дальше, если он извинится. Если он продолжит забивать и играть на том же уровне, что и в прошлом сезоне, фанаты «Ньюкасла» будут довольны», – сказал Анри в эфире Sky Sports.

Напомним, ранее форвард публично заявил, что «сороки» нарушили обещания, связанные с его возможным уходом. СМИ сообщали, что Исак настроен перейти в «Ливерпуль», который проявляет интерес к 25-летнему игроку.