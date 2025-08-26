«Локомотив» объявил о расторжении контракта с Педро Габриэлем

«Локомотив» в телеграм-канале объявил о расторжении трудового договора с крайним нападающим Педро Габриэлем. Подчёркивается, что контракт 25-летнего футболиста истекал в 2026 году.

«Желаем Педро Габриэлу удачи в дальнейшей карьере», — написано в телеграм-канале «Локомотива».

Бразильский нападающий перешёл в московский клуб осенью 2022 года. За этот период он побывал в аренде в «Сан-Паулу», «Америке», «Сантосе» и «Куябе». В составе «Локомотива» футболист принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

