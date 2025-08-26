Скидки
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Оренбург» — «Зенит»: Кассьерра забил четвёртый гол петербуржцев на 42-й минуте

В эти минуты идёт матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Оренбург» и «Зенит». Игра проходит на стадионе «Газовик» (Оренбург). В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Цыганок (Владивосток). На данный момент счёт 4:2 в пользу команды гостей. В прямом эфире игру показывает телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 18:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
3 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 2'     0:2 Ерохин – 12'     0:3 Сантос – 22'     1:3 Бубанья – 24'     2:3 Татаев – 32'     2:4 Кассьерра – 43'     2:5 Глушенков – 56'     3:5 Ревазов – 66'    

На 42-й минуте Матео Кассьерра реализовал пенальти и забил четвёртый гол петербуржцев. Ранее, на второй минуте, Максим Глушенков открыл счёт в этой игре и вывел петербуржцев вперёд. Александр Ерохин удвоил преимущество сине-бело-голубых на 12-й минуте. Дуглас Сантос на 22-й минуте забил третий мяч гостей. Владан Бубанья на 24-й минуте отыграл один мяч. Алексей Татаев сократил отставание «Оренбурга» в счёте на 33-й минуте.

После двух туров в группе А лидирует «Зенит», набравший шесть очков. «Рубин» занимает второе место, «Оренбург» — на третьей строчке. Замыкает таблицу квартета «Ахмат».

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы одолели «Ростов», а этим летом взяли Суперкубок страны.

