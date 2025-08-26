Спортивный юрист ответил, есть ли у «Галатасарая» основания подать в суд на «Спартак»

Известный спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал информацию, что «Галатасарай» может подать в суд на «Спартак» в случае, если клуб откажется от покупки защитника Карлоса Куэсты, сославшись на медицинские основания. Ранее об этом сообщал журналист Осман Алтунтерим на своей странице в социальной сети X.

«Информация о том, что «Галатасарай» намерен подать в суд на «Спартак», вызывает только улыбку. В суд идут только тогда, когда есть какой-то ущерб: репутационный, финансовый, моральный. Но какой ущерб в данном случае был нанесён «Галатасараю» или Куэсте тем, что «Спартак» отказался от его покупки? Тысячи клубов отказываются от покупки тысяч футболистов в течение трансферного любого окна. Это такой же нормальный процесс, как и процесс подписания футболиста.

Медосмотр проводят до покупки именно для того, чтобы исключить всякий риск. Если «Спартак» его увидел и решил не идти дальше, это его право. Даже когда подписывают трансферный контракт, пишут, что он является действительным при условии прохождения футболистом медосмотра. А в случае с Куэстой, я так понимаю, ничего даже не было подписано.

Я понимаю, если бы «Спартак» «вкинул» в СМИ информацию о том, что у Куэсты, скажем, тройной перелом ноги. Это конфиденциальная информация, и она наносит ущерб футболисту и его клубу — он потом не может продать игрока. А в данном случае «Спартак» не делал никаких официальных комментариев, и все додумали, что причина — в непройденном медосмотре.

Поэтому переживать «Спартаку» точно не нужно. «Галатасарай» может писать куда угодно — это не станет проблемой. Говорю всё это, учитывая то, что знаю из общедоступной информации. Возможно, появится что-то, что перевернёт ситуацию с ног на голову. Но и пишет о намерении «Галатасарая» подать в суд журналист — мы сейчас обсуждаем гипотетическую ситуацию. «По информации турецкого журналиста» означает, что верить этому можно как минимум только наполовину или даже меньше», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

