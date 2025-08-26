«Ахмат» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч Пути РПЛ Кубка России

Сегодня, 26 августа, состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и казанский «Рубин». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Ахмат»: Ульянов, Тодорович, Ибишев, Заре, Уциев, Ндонг, Касинтура, Исмаэл, Садулаев, Мансилья, Мелкадзе.

«Рубин»: Нигматуллин, Безруков, Тесленко, Грицаенко, Рожков, Иванов, Зотов, Юкич, Чумич, Мукба, Шабанхаджай.

После двух туров в группе А лидирует санкт-петербургский «Зенит», набравший шесть очков. «Рубин» занимает второе место, а «Оренбург» — третье. На последнем месте в группе расположился «Ахмат».