«Локомотив» арендует Пруцева у «Спартака» и возьмёт на себя его зарплату

«Локомотив» и «Спартак» согласовывают последние детали аренды полузащитника Данила Пруцева до конца сезона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По условиям аренды «Локомотив» возьмёт на себя всю зарплату полузащитника на период соглашения. У железнодорожников не будет опции выкупа футболиста.
Ранее об аренде Пруцева «Локомотивом» сообщал «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.
