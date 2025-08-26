Скидки
Форвард «Челси» Джексон согласился перейти в «Баварию» — Фальк

Мюнхенская «Бавария» достигла договорённости с нападающим «Челси» Николасом Джексоном относительно возможного трансфера игрока. Об этом сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в социальной сети Х.

По информации источника, немецкий клуб хочет взять 24-летнего футболиста в аренду и проведёт переговоры с «синими» в ближайшее время.

Нападающий перешёл в «Челси» из «Вильярреала» летом 2023 года. За этот период Джексон принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

