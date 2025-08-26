«Будем стараться побеждать». Игрок «Оренбурга» Косерик — о матче с «Зенитом»
Зашитник «Оренбурга» Николай Косерик в перерыве матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (после первого тайма счёт 4:2 в пользу петербуржцев) высказался о настрое своей команды на второй тайм.
Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 18:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
3 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 2' 0:2 Ерохин – 12' 0:3 Сантос – 22' 1:3 Бубанья – 24' 2:3 Татаев – 32' 2:4 Кассьерра – 43' 2:5 Глушенков – 56' 3:5 Ревазов – 66'
«Зенит» — это шестикратный чемпион страны. Очень тяжело, но будем стараться побеждать», — сказал Косерик в эфире «Матч ТВ».
Игра проходит на стадионе «Газовик» (Оренбург). В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Цыганок (Владивосток). В прямом эфире игру показывает телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы одолели «Ростов», а этим летом взяли Суперкубок страны.
