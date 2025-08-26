«Будем стараться побеждать». Игрок «Оренбурга» Косерик — о матче с «Зенитом»

Зашитник «Оренбурга» Николай Косерик в перерыве матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (после первого тайма счёт 4:2 в пользу петербуржцев) высказался о настрое своей команды на второй тайм.

«Зенит» — это шестикратный чемпион страны. Очень тяжело, но будем стараться побеждать», — сказал Косерик в эфире «Матч ТВ».

Игра проходит на стадионе «Газовик» (Оренбург). В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Цыганок (Владивосток). В прямом эфире игру показывает телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы одолели «Ростов», а этим летом взяли Суперкубок страны.