Полузащитник «ПСЖ» может продолжить карьеру в клубе Ла Лиги — Романо

«Реал Сосьедад» проявляет интерес к центральному полузащитнику «ПСЖ» Карлосу Солеру. На текущий момент между клубами идут переговоры. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, в ближайшее время данная сделка может быть ускорена.

Солер перешёл в «ПСЖ» из «Валенсии» осенью 2022 года. Минувший сезон полузащитник провёл в аренде в «Вест Хэме». Действующее трудовое соглашение игрока с парижским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

