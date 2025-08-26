Скидки
Главная Футбол Новости

Спартак — Пари НН: стартовые составы команд на матч Кубка России 2025/2026, 26 августа

«Спартак» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч Кубка России — 2025/2026
Аудио-версия:
Сегодня, 26 августа, состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский «Спартак» и «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Ранэль Зияков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Стартовые составы команд.

«Спартак»: Помазун, Гузиев, Денисов, Рябчук, Самошников, Пруцев, Зорин, Зобнин, Дмитриев, Гарсия, Заболотный.

«Пари НН»: Лукьянов, Александров, Крашевский, Фаринья, Пигас, Майга, Ермаков, Ивлев, Лесовой, Весино, Олусегун.

После двух туров в группе C лидирует махачкалинское «Динамо», набравшее пять очков. «Спартак» занимает второе место, а «Пари НН» — третье. На последнем месте в группе расположился «Ростов».

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы одолели «Ростов», а этим летом взяли Суперкубок страны.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
Спортивный юрист ответил, есть ли у «Галатасарая» основания подать в суд на «Спартак»

Самые титулованные футбольные клубы России:

