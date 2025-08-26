Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник АПЛ хочет уйти в WWE

Защитник АПЛ хочет уйти в WWE
Комментарии

25-летний английский футболист, центральный защитник клуба английской Премьер-лиги (АПЛ) «Кристал Пэлас» и сборной Англии Марк Гехи заявил, что хотел бы выступать в популярном реслинг-промоушене World Wrestling Entertainment (WWE).

«Я бы хотел стать рестлером WWE. В детстве смотрел WWE. Сейчас они переехали на Netflix. Я видел несколько PLE. Я бы с удовольствием стал рестлером WWE. Это может быть опасно, но главное — эффектность выступлений.… Я хорошо справляюсь с работой у микрофона… заставляю людей поверить, что я плохой парень или хороший», — приводит слова Гехи издание BBC.

Гехи родился в Кот-д'Ивуаре. Всю свою карьеру проводит в Англии.

Материалы по теме
Видео
Чемпион WWE затроллил фанатов «Ньюкасла», надев футболку «Ливерпуля» с именем Исака
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android