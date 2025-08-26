Защитник АПЛ хочет уйти в WWE

25-летний английский футболист, центральный защитник клуба английской Премьер-лиги (АПЛ) «Кристал Пэлас» и сборной Англии Марк Гехи заявил, что хотел бы выступать в популярном реслинг-промоушене World Wrestling Entertainment (WWE).

«Я бы хотел стать рестлером WWE. В детстве смотрел WWE. Сейчас они переехали на Netflix. Я видел несколько PLE . Я бы с удовольствием стал рестлером WWE. Это может быть опасно, но главное — эффектность выступлений.… Я хорошо справляюсь с работой у микрофона… заставляю людей поверить, что я плохой парень или хороший», — приводит слова Гехи издание BBC.

Гехи родился в Кот-д'Ивуаре. Всю свою карьеру проводит в Англии.