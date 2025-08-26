«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче Кубка России, команды забили восемь голов

Окончен матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Оренбург» и «Зенит». Победу со счётом 5:3 в этой игре одержала команда из Санкт-Петербурга. Встреча прошла на стадионе «Газовик» (Оренбург). В качестве главного арбитра матча выступил Сергей Цыганок (Владивосток).

На второй минуте Максим Глушенков открыл счёт в этой игре и вывел петербуржцев вперёд. Александр Ерохин удвоил преимущество сине-бело-голубых на 12-й минуте. Дуглас Сантос на 22-й минуте забил третий мяч гостей. Владан Бубанья на 24-й минуте отыграл один мяч. Алексей Татаев сократил отставание «Оренбурга» в счёте на 33-й минуте. На 42-й минуте Матео Кассьерра реализовал пенальти и забил четвёртый гол петербуржцев. На 52-й минуте Глушенков оформил дубль, отправив мяч в ворота со штрафного удара. Ацамаз Ревазов на 66-й минуте забил третий гол оренбуржцев.

После этой игры в группе А лидирует «Зенит», набравший девять очков. «Оренбург» располагается на третьей строчке с тремя очками.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы одолели «Ростов», а этим летом взяли Суперкубок страны.