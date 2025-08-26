Скидки
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смолов выразил готовность сыграть за «БроукБойз» в следующем раунде Кубка России

Нападающий Фёдор Смолов сообщил о готовности сыграть за «БроукБойз» в следующем раунде Фонбет Кубка России, где медийная команда встретится с футбольными клубом «Леон Сатурн». Игра состоится 9 сентября.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
09 сентября 2025, вторник
Леон Сатурн
Раменское
Не начался
Broke Boys
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Мы приглашаем тебя поиграть с «Сатурном».
– С «Сатурном» — готов. Я больше скажу: я позвонил в футбольный клуб «Динамо» — пока неофициальная информация, надо с Валерием Георгиевичем [Карпиным] согласовать. Попросился с 1 сентября с ними потренироваться, — сказал Смолов в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

Смолов играл в составе «БроукБойз» в матче 1/128 финала Кубка России с «Авангардом», где отметился голом.

Самые титулованные футбольные клубы России:

