Смолов выразил готовность сыграть за «БроукБойз» в следующем раунде Кубка России

Нападающий Фёдор Смолов сообщил о готовности сыграть за «БроукБойз» в следующем раунде Фонбет Кубка России, где медийная команда встретится с футбольными клубом «Леон Сатурн». Игра состоится 9 сентября.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала Fonbet Кубок России . 1/64 финала 09 сентября 2025, вторник Леон Сатурн Раменское Не начался Broke Boys Кто победит в основное время? П1 X П2

– Мы приглашаем тебя поиграть с «Сатурном».

– С «Сатурном» — готов. Я больше скажу: я позвонил в футбольный клуб «Динамо» — пока неофициальная информация, надо с Валерием Георгиевичем [Карпиным] согласовать. Попросился с 1 сентября с ними потренироваться, — сказал Смолов в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

Смолов играл в составе «БроукБойз» в матче 1/128 финала Кубка России с «Авангардом», где отметился голом.

