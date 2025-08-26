Тренер «Рубина» Рахимов: постараемся показать свои лучшие качества в матче с «Ахматом»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о предстоящем матче с грозненским «Ахматом» в рамках 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Все игры не похожи друг на друга. В футбол играют люди, у них может быть разное состояние, они имеют право на ошибки. Приход нового главного тренера — это дополнительные эмоции. У «Ахмата» есть изменения, теперь команда играет с двумя опорными полузащитниками. Эта встреча не будет похожа на предыдущую. Мы играли 23 августа тяжёлый матч со «Спартаком». Мы постараемся показать свои лучшие качества и проявить себя», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».