Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Рубина» Рахимов: постараемся показать свои лучшие качества в матче с «Ахматом»

Тренер «Рубина» Рахимов: постараемся показать свои лучшие качества в матче с «Ахматом»
Комментарии

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о предстоящем матче с грозненским «Ахматом» в рамках 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Все игры не похожи друг на друга. В футбол играют люди, у них может быть разное состояние, они имеют право на ошибки. Приход нового главного тренера — это дополнительные эмоции. У «Ахмата» есть изменения, теперь команда играет с двумя опорными полузащитниками. Эта встреча не будет похожа на предыдущую. Мы играли 23 августа тяжёлый матч со «Спартаком». Мы постараемся показать свои лучшие качества и проявить себя», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Ахмат» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч Пути РПЛ Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android