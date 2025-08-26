Скидки
Главная Футбол Новости

«За столом все Гвардиолы». Главный тренер «Пари НН» — о критике команды на старте сезона

«За столом все Гвардиолы». Главный тренер «Пари НН» — о критике команды на старте сезона
Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский перед матчем 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» отреагировал на критику после неудачного старта команды в чемпионате России.

«Для нас не самая лёгкая задача играть против топ‑клубов. Нужно разумно всё воспринимать. Мы идём своей дорогой, неважно, что будет. Легче всего сдаться и вернуться к тому, во что мы играли. Много диванных критиков, за столом все Гвардиолы. А выйти потренировать команду, которая нуждается в помощи, мало кто способен. Нужно верить в ребят и им помогать», — сказал Шпилевский в эфире «Матч ТВ».

После шести сыгранных матчей в Мир РПЛ нижегородская команда располагается на 15-й строчке в турнирной таблице с тремя очками. В Кубке России «Пари НН» занимает третье место в группе C по итогам двух туров.

