Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Спартака» высказался о матче Кубка России с «Пари НН»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич считает, что красно-белые должны продолжать делать то, что у них получалось в последних двух матчах, в игре 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН», которая состоится сегодня, 26 августа.

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
– Как повлияет состав на качество футбола? Есть желание, чтобы кто‑то себя показал?
– У нас 24 человека в обойме, каждый из них выкладывается на тренировке, каждый заслуживает места в составе. Уверен, что футболисты, которые выйдут сегодня, себя покажут.

– В какой футбол играет соперник?
– Мы прежде всего отталкиваемся от себя. Должны продолжать то, что у нас получалось в последних двух матчах. Играть с тем же настроем, решительностью. Мы на правильном пути, нужно продолжать, — сказал Сакич в эфире «Матч ТВ».

