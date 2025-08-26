Тренер «Спартака» высказался о матче Кубка России с «Пари НН»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич считает, что красно-белые должны продолжать делать то, что у них получалось в последних двух матчах, в игре 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН», которая состоится сегодня, 26 августа.

– Как повлияет состав на качество футбола? Есть желание, чтобы кто‑то себя показал?

– У нас 24 человека в обойме, каждый из них выкладывается на тренировке, каждый заслуживает места в составе. Уверен, что футболисты, которые выйдут сегодня, себя покажут.

– В какой футбол играет соперник?

– Мы прежде всего отталкиваемся от себя. Должны продолжать то, что у нас получалось в последних двух матчах. Играть с тем же настроем, решительностью. Мы на правильном пути, нужно продолжать, — сказал Сакич в эфире «Матч ТВ».

