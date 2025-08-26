Скидки
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Дайер вспомнил забавную историю про Мюллера и поля на тренировочной базе «Баварии»

Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Монако» Эрик Дайер, ранее выступавший в «Баварии», рассказал забавную историю про экс-игрока мюнхенского клуба Томаса Мюллера, который ныне играет за «Ванкувер Уайткэпс».

«Поля на тренировочной базе «Баварии» не в лучшем состоянии. Однажды Компани спросил у Мюллера, всегда ли было так… Я стоял чуть позади, поэтому услышал этот разговор… Томас повернулся к Венсану и сказал: «Ну да, знаешь, мы просто были слишком заняты – завоёвыванием трофеев, победами в Лиге чемпионов. А поля мы никогда и не замечали!» — сказал Дайер в подкасте Fozcast.

35-летний нападающий покинул «Баварию» летом 2025 года после окончания клубного чемпионата мира. Всего за мюнхенцев Мюллер отыграл 756 матчей во всех турнирах, забил 250 голов и отдал 276 результативных передач.

Комментарии
Новости. Футбол
