В «Зените» отреагировали на решение Дугласа Сантоса принять вызов сборной Бразилии

В пресс-службе «Зенита» высказались о желании капитана и защитника команды Дугласа Сантоса принять вызов в сборную Бразилии. Отметим, что Сантос, который ранее получил гражданство Российской Федерации, снова станет легионером в Мир РПЛ, если сыграет за «селесао».

«Клуб только поддержит своего игрока в любом его решении, это его личное право выбирать: наш капитан никогда не скрывал, что выйти на футбольное поле в футболке его родной страны — это главная спортивная мечта в жизни. Конечно, мы рады за Дугласа Сантоса и за других игроков команды, кто вызывается в свои национальные команды.

Очевидно, это демонстрирует силу нашего чемпионата, когда сразу два игрока вызваны в национальную команду Бразилии — у молодых российских игроков есть возможность играть и конкурировать с футболистами мирового класса. Тот факт, что Дуглас теперь будет считаться легионером, принимаем как данность, повторимся, мы рассматривали такой сценарий развития его карьеры и были к этому готовы — рады, что футболисты в нашей команде развиваются и у них будет возможность сыграть на самом высоком уровне», — приводит слова пресс-службы «Зенита» ТАСС.

В сентябре сборная Бразилии сразится с национальными командами Чили и Боливии в рамках отборочного раунда к чемпионату мира — 2026.

