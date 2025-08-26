«Зенит» выиграл два матча подряд первый раз в нынешнем сезоне

Сегодня, 26 августа, «Зенит» победил «Оренбург» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 5:3. В субботу, 23 августа, сине-бело-голубые разгромили махачкалинское «Динамо» во встрече 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (4:0). Таким образом, команда Сергея Семака впервые в нынешнем сезоне выиграла два матча подряд.

В шести турах РПЛ «Зенит» одержал две победы, один раз уступил и три раза разделил очки с соперниками. В Кубке России сине-бело-голубые выиграли три матча из трёх.

После встречи с «Оренбургом» «Зенит» возглавляет группу А, набрав девять очков. «Оренбург» располагается на третьей строчке с тремя очками.

Материалы по теме В «Зените» отреагировали на решение Дугласа Сантоса принять вызов сборной Бразилии

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: