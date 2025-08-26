«Зенит» повторил в матче с «Оренбургом» свой самый ранний гол в Кубке России

«Зенит» переиграл «Оренбург» (5:3) в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первый гол в этой встрече забил игрок петербургской команды Максим Глушенков на второй минуте, тем самым повторив рекорд клуба с берегов Невы по ранним голам в данном турнире, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

В 1997 году Константин Лепёхин забил за петербуржцев «Шиннику», в той встрече победу со счётом 3:2 одержали сине-бело-голубые.

После этой игры в группе А лидирует «Зенит», набравший девять очков. «Оренбург» располагается на третьей строчке с тремя очками.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы одолели «Ростов», а этим летом взяли Суперкубок страны.