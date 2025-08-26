Скидки
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Зенит» повторил в матче с «Оренбургом» свой самый ранний гол в Кубке России

Комментарии

«Зенит» переиграл «Оренбург» (5:3) в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первый гол в этой встрече забил игрок петербургской команды Максим Глушенков на второй минуте, тем самым повторив рекорд клуба с берегов Невы по ранним голам в данном турнире, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 18:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
3 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 2'     0:2 Ерохин – 12'     0:3 Сантос – 22'     1:3 Бубанья – 24'     2:3 Татаев – 32'     2:4 Кассьерра – 43'     2:5 Глушенков – 56'     3:5 Ревазов – 66'    

В 1997 году Константин Лепёхин забил за петербуржцев «Шиннику», в той встрече победу со счётом 3:2 одержали сине-бело-голубые.

После этой игры в группе А лидирует «Зенит», набравший девять очков. «Оренбург» располагается на третьей строчке с тремя очками.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы одолели «Ростов», а этим летом взяли Суперкубок страны.

