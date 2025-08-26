«Зенит» повторил в матче с «Оренбургом» свой самый ранний гол в Кубке России
Поделиться
«Зенит» переиграл «Оренбург» (5:3) в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первый гол в этой встрече забил игрок петербургской команды Максим Глушенков на второй минуте, тем самым повторив рекорд клуба с берегов Невы по ранним голам в данном турнире, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».
Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 18:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
3 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 2' 0:2 Ерохин – 12' 0:3 Сантос – 22' 1:3 Бубанья – 24' 2:3 Татаев – 32' 2:4 Кассьерра – 43' 2:5 Глушенков – 56' 3:5 Ревазов – 66'
В 1997 году Константин Лепёхин забил за петербуржцев «Шиннику», в той встрече победу со счётом 3:2 одержали сине-бело-голубые.
После этой игры в группе А лидирует «Зенит», набравший девять очков. «Оренбург» располагается на третьей строчке с тремя очками.
Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы одолели «Ростов», а этим летом взяли Суперкубок страны.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 августа 2025
-
22:06
-
22:00
-
21:57
-
21:47
-
21:45
-
21:43
-
21:28
-
21:27
-
21:25
-
21:14
-
21:09
-
21:08
-
21:01
-
20:53
-
20:51
-
20:50
-
20:47
-
20:36
-
20:29
-
20:27
-
20:24
-
20:18
-
20:14
-
20:01
-
19:59
-
19:56
-
19:54
-
19:50
-
19:39
-
19:38
-
19:34
-
19:30
-
19:22
-
19:14
-
19:12