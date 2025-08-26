«Ахмат» — «Рубин»: Лечи Садулаев открыл счёт на пятой минуте
Поделиться
В эти минуты проходит матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и казанский «Рубин». Команды играют на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). «Ахмат» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Ахмат
Грозный
2-й тайм
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Садулаев – 5' 2:0 Мелкадзе – 27'
На пятой минуте нападающий грозненцев Лечи Садулаев открыл счёт и вывел хозяев вперёд.
Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 пен. ЦСКА и московский «Локомотив» являются наиболее титулованными клубами турнира (по девять побед).
Комментарии
- 26 августа 2025
-
22:06
-
22:00
-
21:57
-
21:47
-
21:45
-
21:43
-
21:28
-
21:27
-
21:25
-
21:14
-
21:09
-
21:08
-
21:01
-
20:53
-
20:51
-
20:50
-
20:47
-
20:36
-
20:29
-
20:27
-
20:24
-
20:18
-
20:14
-
20:01
-
19:59
-
19:56
-
19:54
-
19:50
-
19:39
-
19:38
-
19:34
-
19:30
-
19:22
-
19:14
-
19:12