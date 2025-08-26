Скидки
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Ахмат» — «Рубин»: Лечи Садулаев открыл счёт на пятой минуте
Комментарии

В эти минуты проходит матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и казанский «Рубин». Команды играют на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). «Ахмат» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Ахмат
Грозный
2-й тайм
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Садулаев – 5'     2:0 Мелкадзе – 27'    

На пятой минуте нападающий грозненцев Лечи Садулаев открыл счёт и вывел хозяев вперёд.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 пен. ЦСКА и московский «Локомотив» являются наиболее титулованными клубами турнира (по девять побед).

Комментарии
