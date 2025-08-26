Скидки
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Спартак» — «Пари НН»: Зобнин открыл счёт в матче на 12-й минуте

«Спартак» — «Пари НН»: Зобнин открыл счёт в матче на 12-й минуте
Аудио-версия:
В эти минуты идёт матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский «Спартак» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Ранэль Зияков. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Зобнин – 12'     2:0 Самошников – 36'    

На 12-й минуте счёт в игре открыл полузащитник красно-белых Роман Зобнин.

После двух туров в группе C лидирует махачкалинское «Динамо», набравшее пять очков. «Спартак» занимает второе место, а «Пари НН» — третье. На последнем месте в группе расположился «Ростов».

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы одолели «Ростов», а этим летом взяли Суперкубок страны.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
Тренер «Спартака» высказался о матче Кубка России с «Пари НН»

Самые титулованные футбольные клубы России:

