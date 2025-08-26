«Ахмат» — «Рубин»: Георгий Мелкадзе удвоил преимущество хозяев на 27-й минуте

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты проходит матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и казанский «Рубин». Команды играют на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). «Ахмат» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 27-й минуте нападающий Георгий Мелкадзе удвоил преимущество грозненцев. Ранее на пятой минуте Лечи Садулаев забил первый гол хозяев.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 пен. ЦСКА и московский «Локомотив» являются наиболее титулованными клубами турнира (по девять побед).