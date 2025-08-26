Скидки
«Готов бороться за новые трофеи». Сафонов оценил свою форму на старте сезона

Аудио-версия:
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о своей физической форме после первых трёх недель тренировок.

«Добрый вечер! Делюсь ощущениями после первых трёх недель тренировок.

Отпуск пошёл на пользу — с первых дней нырнул с головой в работу. Нет ни малейшей тяжести от прошлого сезона. Эмоционально перезагрузился и готов бороться за новые трофеи и возможности.

Вижу, как работа, проделанная в отпуске, положительно влияет на игру: не растерял физическую форму. Более того, впервые за отпуск я не набрал вес — наоборот, немного сбросил. Тест на процент жировой массы — лучший за всё время в Париже. Всё это даёт мне внутреннюю уверенность: возможно, сейчас я в своей лучшей форме», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Сафонов в «ПСЖ» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

В минувшем сезоне российский вратарь принял участие в 17 матчах во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

