Семак — о матче с «Оренбургом»: хорошая игра с точки зрения интенсивности

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в результативной встрече 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (5:3).

«Матч, в котором забито столько мячей, должен понравиться болельщикам, которых пришло сегодня много. Спасибо им огромное за поддержку! Болельщики «Оренбурга», естественно, болеют за свою команду, наши фанаты приехали в большом количестве и поддерживали нас очень-очень шумно, спасибо им большое. Хотелось их порадовать результативной игрой, потому что голы — это украшение футбола, и сегодня их было много.

То, что мы забили сегодня — это плюс. То, что мы пропустили много — это минус для нас. Но, я думаю, пусть мы немножко будем расстраиваться из-за этих пропущенных мячей, зато многочисленные болельщики «Оренбурга» сегодня получили удовольствие и порадовались за свою команду. Хорошая игра с точки зрения интенсивности и количества забитых мячей. Рад, что мы победили, здесь никому не бывает просто. Будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.