Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Семак — о матче с «Оренбургом»: хорошая игра с точки зрения интенсивности

Семак — о матче с «Оренбургом»: хорошая игра с точки зрения интенсивности
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в результативной встрече 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (5:3).

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 18:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
3 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 2'     0:2 Ерохин – 12'     0:3 Сантос – 22'     1:3 Бубанья – 24'     2:3 Татаев – 32'     2:4 Кассьерра – 43'     2:5 Глушенков – 56'     3:5 Ревазов – 66'    

«Матч, в котором забито столько мячей, должен понравиться болельщикам, которых пришло сегодня много. Спасибо им огромное за поддержку! Болельщики «Оренбурга», естественно, болеют за свою команду, наши фанаты приехали в большом количестве и поддерживали нас очень-очень шумно, спасибо им большое. Хотелось их порадовать результативной игрой, потому что голы — это украшение футбола, и сегодня их было много.

То, что мы забили сегодня — это плюс. То, что мы пропустили много — это минус для нас. Но, я думаю, пусть мы немножко будем расстраиваться из-за этих пропущенных мячей, зато многочисленные болельщики «Оренбурга» сегодня получили удовольствие и порадовались за свою команду. Хорошая игра с точки зрения интенсивности и количества забитых мячей. Рад, что мы победили, здесь никому не бывает просто. Будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.

