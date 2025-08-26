«Спартак» — «Пари НН»: Самошников укрепил преимущество хозяев на 36-й минуте

В эти минуты идёт матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский «Спартак» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Ранэль Зияков. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 36-й минуте защитник Илья Самошников укрепил преимущество хозяев.

Ранее, на 12-й минуте, счёт в игре открыл полузащитник красно-белых Роман Зобнин.

После двух туров в группе C лидирует махачкалинское «Динамо», набравшее пять очков. «Спартак» занимает второе место, а «Пари НН» — третье. На последнем месте в группе расположился «Ростов».

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы одолели «Ростов», а этим летом взяли Суперкубок страны.

Самые титулованные футбольные клубы России: