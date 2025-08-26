Глушенков сделал дубль в матче за «Зенит» впервые за год
Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков впервые за год забил два гола в матче за сине-бело-голубых. Футболист отличился в игре 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (5:3).
Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 18:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
3 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 2' 0:2 Ерохин – 12' 0:3 Сантос – 22' 1:3 Бубанья – 24' 2:3 Татаев – 32' 2:4 Кассьерра – 43' 2:5 Глушенков – 56' 3:5 Ревазов – 66'
В последний раз на счету Максима было два забитых мяча или больше в составе «Зенита» 3 августа 2024 года – тогда он сделал хет-трик в игре с «Ростовом» (5:0).
Глушенков перешёл в санкт-петербургский клуб из «Локомотива» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.
