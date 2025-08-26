Скидки
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
20:45 Мск
Футбол Новости

Глушенков сделал дубль в матче за «Зенит» впервые за год

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков впервые за год забил два гола в матче за сине-бело-голубых. Футболист отличился в игре 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (5:3).

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 18:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
3 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 2'     0:2 Ерохин – 12'     0:3 Сантос – 22'     1:3 Бубанья – 24'     2:3 Татаев – 32'     2:4 Кассьерра – 43'     2:5 Глушенков – 56'     3:5 Ревазов – 66'    

В последний раз на счету Максима было два забитых мяча или больше в составе «Зенита» 3 августа 2024 года – тогда он сделал хет-трик в игре с «Ростовом» (5:0).

Глушенков перешёл в санкт-петербургский клуб из «Локомотива» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

