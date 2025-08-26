Скидки
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Ахмат — Рубин, результат матча 26 августа 2025, счет 2:0, Кубок России 2025/2026

«Ахмат» одержал уверенную победу над «Рубином» в матче Кубка России
Аудио-версия:
Сегодня, 26 августа, завершился матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между грозненским «Ахматом» и казанским «Рубином». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном, одержали хозяева со счётом 2:0.

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Садулаев – 5'     2:0 Мелкадзе – 27'    

На пятой минуте нападающий грозненцев Лечи Садулаев забил первый гол и вывел «Ахмат» вперёд. На 27-й минуте форвард Георгий Мелкадзе удвоил преимущество грозненцев и установил окончательный счёт в матче — 0:2.

«Ахмат» под руководством Станислава Черчесова набрал три очка и идёт на втором месте в таблице группы А. «Рубин», который возглавляет Рашид Рахимов, с аналогичным количеством очков располагается на третьей строчке.

В 4-м туре группы А «Ахмат» сыграет на выезде с «Зенитом» 17 сентября. «Рубин» днём ранее в гостях встретится с «Оренбургом».

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
