Онана недоволен Аморимом и готов покинуть «МЮ», игрок интересен «Вест Хэму» — Бэйли

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана был «шокирован» решением главного тренера «красных дьяволов» Рубена Аморима не ставить его в основной состав на матч 2-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (1:1). Этот выбор португальского специалиста также удивил многих партнёров голкипера по команде. Об этом сообщает журналист Грэм Бейли для United in Focus.

По информации источника, теперь Онана готов покинуть стан манкунианцев и рассматривает различные варианты. Подчёркивается, что одним из заинтересованных во вратаре клубов является «Вест Хэм».

В минувшем сезоне камерунец принял участие в 50 матчах во всех турнирах, 11 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме «Интер» заинтересован в возвращении Андре Онана — Caught Offside

Самый дорогой трансфер в истории футбола: