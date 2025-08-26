Скидки
Главная Футбол Новости

Онана недоволен Аморимом и готов покинуть «МЮ», игрок интересен «Вест Хэму» — Бэйли

Онана недоволен Аморимом и готов покинуть «МЮ», игрок интересен «Вест Хэму» — Бэйли
Аудио-версия:
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана был «шокирован» решением главного тренера «красных дьяволов» Рубена Аморима не ставить его в основной состав на матч 2-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (1:1). Этот выбор португальского специалиста также удивил многих партнёров голкипера по команде. Об этом сообщает журналист Грэм Бейли для United in Focus.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мунис – 58'     1:1 Смит-Роу – 73'    

По информации источника, теперь Онана готов покинуть стан манкунианцев и рассматривает различные варианты. Подчёркивается, что одним из заинтересованных во вратаре клубов является «Вест Хэм».

В минувшем сезоне камерунец принял участие в 50 матчах во всех турнирах, 11 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

