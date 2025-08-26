Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Самошников забил первый гол за «Спартак» в дебютном матче за красно-белых

Самошников забил первый гол за «Спартак» в дебютном матче за красно-белых
Комментарии

Крайний защитник «Спартака» Илья Самошников отметился первым забитым мячом за красно-белых в дебютной игре за московский клуб. Это произошло в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород». Футболист поразил ворота нижегородской команды на 36-й минуте.

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Зобнин – 12'     2:0 Самошников – 36'    

Красно-белые объявили о переходе Самошникова из «Локомотива» 19 августа. Крайний защитник подписал со «Спартаком» контракт, рассчитанный на три года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

Игра между «Спартаком» и «Пари НН» проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Ранэль Зияков.

Материалы по теме
Генич — о переходе Самошникова в «Спартак»: знаю, что в «Локомотиве» подобиделись

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android