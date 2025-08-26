Самошников забил первый гол за «Спартак» в дебютном матче за красно-белых

Крайний защитник «Спартака» Илья Самошников отметился первым забитым мячом за красно-белых в дебютной игре за московский клуб. Это произошло в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород». Футболист поразил ворота нижегородской команды на 36-й минуте.

Красно-белые объявили о переходе Самошникова из «Локомотива» 19 августа. Крайний защитник подписал со «Спартаком» контракт, рассчитанный на три года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

Игра между «Спартаком» и «Пари НН» проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Ранэль Зияков.

