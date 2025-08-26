Скидки
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Стали известны соперники сборной Бразилии в октябрьских контрольных матчах

Сборная Бразилии в октябре проведёт товарищеские матчи с национальными командами Южной Кореи и Японии. Об этом сообщает официальный аккаунт Бразильской конфедерации футбола (CBF) в социальной сети X.

Исполнительный директор CBF Родриго Каэтано прокомментировал ближайшие планы национальной команды.

«После товарищеских матчей с командами Южной Кореи и Японии мы хотим провести встречи с командами из Африки в ноябре, а в марте и июне 2026 года — с европейскими топ-сборными. Мы понимаем, что матчи с представителями разных стилей футбола со всего мира позволят получить ценный опыт и понимание того, с чем предстоит столкнуться на чемпионате мира», — приводит слова Каэтано официальный YouTube-канал CBF.

С командой Южной Кореи бразильцы сыграют 10 октября в Сеуле, встреча с японцами состоится в Токио 14 октября.

