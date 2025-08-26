«Ювентус» хочет обменять Влаховича на полузащитника «Милана» Салемакерса — Tuttosport

«Ювентус» планирует продать сербского форварда Душана Влаховича в случае получения хорошего предложения. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, туринцы работают над сделкой с «Миланом», рассматривая включение в неё полузащитника «россонери» Алексиса Салемакерса. Отмечается, что «Милан» отказывается расставаться с бельгийцем, но трансфер всё же не исключён.

Подчёркивается, что главный тренер «россонери» Массимилиано Аллегри уже работал с Влаховичем и для специалиста это цель номер один, однако руководство предпочло бы более дешёвого футболиста. Главной проблемой называются запросы агента Душана, не желающего снижать зарплатные требования.

В прошлом сезоне 25-летний форвард провёл 44 матча во всех турнирах, забил 17 голов и сделал пять результативных передач. Контракт с сербом рассчитан до лета 2026 года, рыночная стоимость оценивается в € 35 млн.