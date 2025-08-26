Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» хочет обменять Влаховича на полузащитника «Милана» Салемакерса — Tuttosport

«Ювентус» хочет обменять Влаховича на полузащитника «Милана» Салемакерса — Tuttosport
Аудио-версия:
Комментарии

«Ювентус» планирует продать сербского форварда Душана Влаховича в случае получения хорошего предложения. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, туринцы работают над сделкой с «Миланом», рассматривая включение в неё полузащитника «россонери» Алексиса Салемакерса. Отмечается, что «Милан» отказывается расставаться с бельгийцем, но трансфер всё же не исключён.

Подчёркивается, что главный тренер «россонери» Массимилиано Аллегри уже работал с Влаховичем и для специалиста это цель номер один, однако руководство предпочло бы более дешёвого футболиста. Главной проблемой называются запросы агента Душана, не желающего снижать зарплатные требования.

В прошлом сезоне 25-летний форвард провёл 44 матча во всех турнирах, забил 17 голов и сделал пять результативных передач. Контракт с сербом рассчитан до лета 2026 года, рыночная стоимость оценивается в € 35 млн.

Материалы по теме
Влахович может перейти в «Ньюкасл» до закрытия летнего трансферного окна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android