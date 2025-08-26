«Ман Сити» предложил € 15 млн за Доннарумму, «ПСЖ» требует € 25-30 млн — Танзи

«Манчестер Сити» и «ПСЖ» не продвинулись в переговорах по трансферу вратаря французского гранда Джанлуиджи Доннаруммы. Об этом сообщает журналист L'Équipe Лоик Танзи.

По информации источника, «горожане» предложили € 15 млн за переход итальянского голкипера, что не соответствует ожиданиям парижского клуба, оценивающего футболиста в € 25-30 млн. Подчёркивается, что «Манчестер Сити» готов подождать до января, когда цена на вратаря снизится, или до следующего лета, когда Доннарумма станет свободным агентом.

Вратарь выступает в составе «ПСЖ» с лета 2021 года. Контракт итальянца с чемпионами Франции истекает через год. Ранее сообщалось, что сторонам не удалось договориться о его продлении.

