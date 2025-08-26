«Челси» согласовал условия личного контракта с Гарначо — Джейкобс

«Челси» надеется подписать крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо до конца трансферного окна, несмотря на ранее отклонённые предложения. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

По информации источника, клубы с большой долей вероятности достигнут соглашения на этой неделе. Отмечается, что условия личного контракта Гарначо с «Челси» уже согласованы.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.