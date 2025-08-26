Скидки
Футбол Новости

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело вернулся в «Гремио» на правах аренды

Комментарии

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело на правах аренды пополнил состав «Гремио». Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Мело является воспитанником «Гремио», в системе клуба он находился с 2010 по 2018 год. Помимо этого, он выступал за «Барселону», «Ливерпуль» и «Фиорентину». Во второй половине прошедшего сезона Мело играл за «Жирону» на правах аренды. 28-летний полузащитник провёл 15 встреч в чемпионате Испании, где не отметился результативными действиями. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость хавбека составляет € 5 млн.

На данный момент «Гремио» располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Бразилии с 24 очками.

