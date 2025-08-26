Защитник «Утрехта» Эль-Каруани ещё не принял предложение «Спартака» — Ауна

«Спартак» сделал «серьёзное» предложение защитнику «Утрехта» Суфьяну Эль-Каруани, однако на текущий момент марокканский футболист ещё не принял его. Об этом сообщает журналист Санти Ауна на своей странице в социальной сети X.

Ранее СМИ сообщали, что в случае, если сделка состоится, то её общая стоимость с учётом всех бонусов составит около € 5 млн, фиксированная сумма оценивается в € 3 млн.

Эль-Каруани выступает в составе «Утрехта» с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

