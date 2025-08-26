Скидки
Главная Футбол Новости

Селтик — Кайрат, результат матча 20 августа 2025, счёт 0:0 (2:3 пен.), плей-офф Лиги чемпионов 2025/2026

«Кайрат» переиграл «Селтик» в серии пенальти и вышел в общий этап Лиги чемпионов
Комментарии

Завершён ответный матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026, в котором встречались «Селтик» (Глазго) и «Кайрат» (Алма-Ата). В основное и дополнительное время команды голов не забили, в первой игре голов также не было, в послематчевой серии пенальти сильнее оказались жёлто-чёрные. Встреча состоялась на стадионе «Центральный» (Алма-Ата, Казахстан). В качестве главного арбитра матча выступил Маурицио Мариани (Италия).

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 0
3 : 2
Селтик
Глазго, Шотландия

Заключительный гол «Кайрата» в послематчевой серии забил Егор Сорокин.

«Кайрат» впервые вышел в общий этап Лиги чемпионов. Жеребьёвка данной стадии турнира состоится 28 августа.

