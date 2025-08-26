«Спартак» разгромил «Пари НН» в матче Кубка России, Самошников забил дебютный гол

Завершился матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский «Спартак» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Ранэль Зияков. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На 12-й минуте счёт в игре открыл полузащитник красно-белых Роман Зобнин. На 36-й минуте защитник Илья Самошников укрепил преимущество хозяев. Этот гол стал дебютным для футболиста за московский клуб. На 69-й минуте защитник гостей Вадим Пигас забил гол в свои ворота. На 88-й минуте забитым мячом отметился полузащитник «Спартака» Даниил Зорин.

После трёх матчей в группе C «Спартак» заработал семь очков и занимает первое место. «Пари НН» набрал три очка и располагается на третьей строчке. «Динамо» Махачкала с пятью очками после двух игр занимает второе место. «Ростов» находится на последней строчке (0).

