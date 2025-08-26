Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кайрат» впервые в истории вышел в общий этап Лиги чемпионов

«Кайрат» впервые в истории вышел в общий этап Лиги чемпионов
Комментарии

«Кайрат» из Алма-Аты победил шотландский «Селтик» по итогам противостояния в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026 и впервые выступит на общем этапе данного турнира. В основное и дополнительное время команды голов не забили, а в серии пенальти сильнее оказались жёлто-чёрные.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 0
3 : 2
Селтик
Глазго, Шотландия

Ранее в осенней стадии еврокубков «Кайрат» принимал участие только в сезоне-2021/2022. Тогда жёлто-чёрные прошли в первом раунде отбора Лиги чемпионов «Маккаби» из Хайфы, но на следующем этапе уступили «Црвене Звезде». В Лиге Европы команду из Казахстана ждало поражение от «Алашкерта», но в плей-офф Лиги конференций она переиграла «Фолу» из Люксембурга. В группе H с «Базелем», «Карабахом» и «Омонией» «Кайрат» занял четвёртое место и покинул турнир.

Материалы по теме
«Кайрат» переиграл «Селтик» в серии пенальти и вышел в общий этап Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android