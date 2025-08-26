Экс-тренер «Кайрата» Бородюк высказался о первом в истории клуба выходе в Лигу чемпионов

Бывший тренер «Кайрата» Александр Бородюк поделился мнением о первом в истории клуба выходе в основной этап Лиги чемпионов. В решающем раунде квалификации казахстанская команда победила шотландский «Селтик». По результатам основного времени двух матчей клубы сыграли вничью со счётом 0:0, однако в серии пенальти сильнее оказался «Кайрат» (3:2).

«В первую очередь хотел бы поздравить президента клуба — Кайрата Советаевича Боранбаева. Также хочу поздравить весь клуб, сотрудников, тренеров и игроков с историческим событием. Это первый в истории выход «Кайрата» в Лигу чемпионов, поэтому пожелаю достойно выступить», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме Черепанов: для «Кайрата» проход в групповой этап ЛЧ будет историческим событием

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: