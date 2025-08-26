Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Кайрата» Бородюк высказался о первом в истории клуба выходе в Лигу чемпионов

Экс-тренер «Кайрата» Бородюк высказался о первом в истории клуба выходе в Лигу чемпионов
Комментарии

Бывший тренер «Кайрата» Александр Бородюк поделился мнением о первом в истории клуба выходе в основной этап Лиги чемпионов. В решающем раунде квалификации казахстанская команда победила шотландский «Селтик». По результатам основного времени двух матчей клубы сыграли вничью со счётом 0:0, однако в серии пенальти сильнее оказался «Кайрат» (3:2).

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 0
3 : 2
Селтик
Глазго, Шотландия

«В первую очередь хотел бы поздравить президента клуба — Кайрата Советаевича Боранбаева. Также хочу поздравить весь клуб, сотрудников, тренеров и игроков с историческим событием. Это первый в истории выход «Кайрата» в Лигу чемпионов, поэтому пожелаю достойно выступить», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Черепанов: для «Кайрата» проход в групповой этап ЛЧ будет историческим событием

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android