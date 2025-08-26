Скидки
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 26 августа, календарь, таблица

Комментарии

Сегодня, 26 августа, в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 состоялись три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка России сезона-2025/2026 26 августа:

«Оренбург» — «Зенит» — 3:5;
«Ахмат» — «Рубин» — 2:0;
«Спартак» — «Пари Нижний Новгород» — 4:0.

В среду, 27 августа, пройдут ещё четыре встречи 3-го тура Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026: «Крылья Советов» — «Динамо» Москва, «Сочи» — «Краснодар», «Балтика» — ЦСКА, «Ростов» — «Динамо» Махачкала.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0 — основное время, 4:3 — серия пенальти). Также ЦСКА взял Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
