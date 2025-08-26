«В первом тайме мы были лучше». Шпилевский — о разгроме «Пари НН» от «Спартака»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский поделился мнением о разгроме команды в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:4).

«Поздравляю «Спартак» с победой — отличный стадион, классная атмосфера, фантастическое поле. Наш план отлично работал в первом тайме, это была лучшая наша игра. Структурно мы выглядели лучше «Спартака», но наши ошибки — это катастрофа. Однако я похвалил ребят за игру, за качество», — передаёт слова Шпилевского корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На 12-й минуте счёт в игре открыл полузащитник красно-белых Роман Зобнин. На 36-й минуте защитник Илья Самошников укрепил преимущество хозяев. Этот гол стал дебютным для футболиста за московский клуб. На 69-й минуте защитник гостей Вадим Пигас забил гол в свои ворота. На 88-й минуте забитым мячом отметился полузащитник «Спартака» Даниил Зорин.

