Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Кайрата» Шпилевский высказался о выходе клуба в Лигу чемпионов

Экс-тренер «Кайрата» Шпилевский высказался о выходе клуба в Лигу чемпионов
Комментарии

Бывший тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский, ныне возглавляющий «Пари НН», отреагировал на первый в истории казахстанского клуба выход в основной этап Лиги чемпионов.

«Кайрат» обязательно поздравлю. Я смотрел первый тайм до начала нашего матча. Они двигаются дальше, прогрессируют. Так и должно всё работать — вдолгую, а не постоянные перестановки [каждые] два месяца», — передаёт слова Шпилевского корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в решающем раунде квалификации «Кайрат» победил шотландский «Селтик». По результатам основного времени двух матчей клубы сыграли вничью со счётом 0:0, однако в серии пенальти сильнее оказался клуб из Казахстана.

