Главная Футбол Новости

Капитан «Спартака» Зобнин обратился к болельщикам после победы в игре с «Пари НН»

Комментарии

Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин поблагодарил болельщиков красно-белых за поддержку после матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН» (4:0). Футболист отметился голом на 12-й минуте встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Зобнин – 12'     2:0 Самошников – 36'     3:0 Пигас – 69'     4:0 Зорин – 88'    

«Друзья, всех с победой. Рад отличиться. Спасибо за поддержку. Сегодня было супер, спасибо», — сказал Зобнин в видео в телеграм-канале «Спартака».

После трёх матчей в группе C «Спартак» заработал семь очков и занимает первое место. «Пари НН» набрал три очка и располагается на третьей строчке. «Динамо» Махачкала с пятью очками после двух игр занимает второе место. «Ростов» находится на последней строчке (0).

Как появился «Спартак»:

