Капитан «Спартака» Зобнин обратился к болельщикам после победы в игре с «Пари НН»

Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин поблагодарил болельщиков красно-белых за поддержку после матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН» (4:0). Футболист отметился голом на 12-й минуте встречи.

«Друзья, всех с победой. Рад отличиться. Спасибо за поддержку. Сегодня было супер, спасибо», — сказал Зобнин в видео в телеграм-канале «Спартака».

После трёх матчей в группе C «Спартак» заработал семь очков и занимает первое место. «Пари НН» набрал три очка и располагается на третьей строчке. «Динамо» Махачкала с пятью очками после двух игр занимает второе место. «Ростов» находится на последней строчке (0).

